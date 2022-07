A la Une . Sucre, énergie, rhum : Les industries portées par la canne à La Réunion

​La Chambre d’agriculture détaille l’ampleur de la filière canne à La Réunion et explique les enjeux importants de la convention canne. Elle appelle les industriels du sucre, de l’énergie et du rhum à entendre la colère des planteurs. Par BS - SF - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 11:42

Bruno Robert est le premier vice-président de la Chambre d’agriculture. Il participe actuellement aux négociations de la convention canne 2022-2027. Il précise les demandes des agriculteurs auprès de chaque industriel qui entre en jeu dans cette filière agricole.

La canne fournit La Réunion en sucre



La Réunion produit du sucre blanc et des sucres spéciaux. Bruno Robert rappelle que les planteurs de canne sont la “clé de voûte” de la filière et appelle l’industriel à entendre leurs revendications.“L’aide de 28 millions d’euros a été prolongée pour toute la durée de la convention. L’Etat a aussi activé la phase de sauvegarde pour protéger les sucres spéciaux. Ils ont une clause de revoyure en cas de difficulté”, constate le premier vice-président de la Chambre d’agriculture.Les syndicats demandent une revalorisation du prix de la canne longue machine et demandent un accord autour de la rémunération de la richesse en sucre des plants récoltés.

La canne fournit La Réunion en électricité



La bagasse est un des trois sous-produits de la canne à sucre exploités de manière industrielle. Il s’agit d’un combustible obtenu après le broyage des plants par Tereos et exploité par Albioma. Elle compte pour 9% du mix énergétique de La Réunion.La CRE (Commission de régulation de l’énergie) fixe le prix de la bagasse. 14,50 euros par tonne sont payés par EDF, l’argent est redistribué entre Albioma et les planteurs (2,50 euros pour les agriculteurs).“Leur hypothèse était avant la crise. Le coût du charbon à 100 euros, mais aujourd’hui il coûte 400 euros. Ce sont des coûts qui ne sont pas prêts de baisser”, assure-t-il, avant déclarer : “Si le prix de toutes les énergies augmente, ça ne peut pas être autrement pour la bagasse, on doit l’aligner sur les autres matières combustibles.”

La canne fournit La Réunion en rhum



Une réunion est prévue ce vendredi entre les rhumiers et les syndicats des planteurs de canne. La Chambre d’agriculture explique pourquoi les agriculteurs souhaitent aussi une revalorisation du prix de la mélasse, sous-produit de la canne à sucre, utilisé pour confectionner le rhum.“C’est une industrie en progression. Le rhum a une grande marge de développement, plus importante que le whisky ou d’autres alcool”, assure Bruno Robert. Il précise que l’industrie locale a un statut particulier : “La Réunion en a profité parce qu’on bénéficie d’exonérations pour le rhum réunionnais sur le marché national.”La Chambre d’agriculture félicite la filière rhum qui prospère : “La production a augmenté de 32% en 8 ans.” Mais le premier vice-président considère que les planteurs doivent aussi récolter les bénéfices de ce qu’ils ont semé.“La filière rhum ne peut pas bien se porter, les rhumiers ne peuvent pas faire des investissements, être en développement et que de l’autre côté, le premier maillon qui est indispensable à la filière n’ait pas de levier pour faire évoluer les prix”, s’insurge Bruno Robert qui rappelle que la mélasse de La Réunion a une indication géographique protégée.La Chambre verte souhaite une revalorisation de la tonne de mélasse de 110 à 150 euros.