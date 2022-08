Succès pour les foulées de Saint-Leu

C’est un rendez-vous sportif devenu une tradition… Tous les 15 Août, la Ville de Saint-Leu vit au rythme de la course sur route. En plus des 10 km organisés chaque année, l’ACOSL a organisé pour cette édition 2022, une course de 5km qui sacre le Champion de la Réunion de la discipline.