Succès pour les Ateliers Web Reporter de la Cinor CINOR 225 élèves de cinq établissements scolaires dionysiens ont participé cette année aux Ateliers Web Reporter de la CINOR. Les enfants, du CE1 au CM2, ont appris les ficelles du métier de journaliste multimédia. Une production visionnée et remarquée bien au-delà de La Réunion...

En quoi consistent les Ateliers Web Reporter de la Cinor ?



Encadrés par un journaliste reporter de la collectivité, Jean-Pascal Jéhan pour ne pas le nommer, les élèves des écoles primaires de la Chaumière, Grand Canal, Alain-Lorraine Moufia, Candide Azema B et Bouvet B ont abordé au cours de la dernière saison scolaire les aspects techniques liés à la prise de vues et au montage des images: savoir utiliser caméra, micros, table de mixage, appareil photo, logiciel de montage numérique.



Du matériel mis gracieusement à disposition des établissements par la CINOR.



Ils ont aussi appris à maîtriser la technique de l'interview, la rédaction d'articles, mais aussi à décrypter les contenus publiés par la presse et les réseaux sociaux.



Au cours de ces Ateliers Web Reporter, les écoliers ont réalisé des reportages spécifiques sur des thèmes définis par les projets de classe ou d’établissement, en lien avec les missions de l'intercommunalité.



Chefs d'établissements, enseignants, journaliste et élèves sont donc impliqués dans une collaboration qui dure toute l'année scolaire.



Des animations ludiques mais avant tout pédagogiques



Les reportages sont l’occasion de travailler l’oralité, l'écriture, la logique, la réflexion, la créativité, l’écoute de l’autre, le civisme et la citoyenneté.



Cette année les projets ont permis de traiter des sujets aussi variés que l'alimentation, les arts visuels, le bio, l'éco environnement, le développement durable, la faune, la flore, l'histoire, le jardinage, la musique, la natation, le patrimoine, le racisme, le recyclage, les sciences et la sécurité des piétons.

Plus de 4 millions de vues sur la toile francophone Une production visionnée et remarquée bien au-delà de La Réunion....



Résultats, de nouveaux partenaires nationaux se sont manifestés au cours de cette année scolaire pour assurer la diffusion des reportages, dont Jeunes Reporters sans frontières, Web TV Locale France et Smartrezo.



Et déjà une future plateforme internationale en création, MédiasFrancophones.com, s'intéresse aussi aux publications des Ateliers Web Reporter et vient compléter l'intérêt des enseignants et des élèves pour cet atelier informatif, ludique et pédagogique créé dès 2013.



En effet la chaîne YouTube des Ateliers Web Reporter enregistre plus de 5700 abonnés, et plus de 2 267 000 vues dans le monde entier pour les 160 vidéos enregistrées sur la chaîne YouTube.



Quant au site Run City 974, le site web des ateliers, les 90 articles ont comptabilisé plus de 2 100 000 vues. CINOR

