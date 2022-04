A la Une .. Succès pour le don de sang gourmand aux couleurs de l’Inde

L’Établissement français du sang a organisé un don de sang gourmand avec l’Association culturelle Réunion Inde dimanche dernier. L’opération s’est terminée avec pas moins de 173 poches de sang récolté, dont 36 primo donneurs. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 07:39

Le communiqué :



Ce dimanche 3 avril 2022, à la Salle polyvalente de Duparc Sainte Marie, l’Association Culturelle Réunion Inde, acteur incontournable du développement de la culture indienne à La Réunion s’est associée une fois de plus à l’EFS, (l'Etablissement Français du Sang), pour organiser le “Don gourmand aux couleurs de l'Inde”, après le succès de l’édition précédente. À quelques jours du jour de l’an tamoul, l’idée est de proposer aux Réunionnais de le célébrer différemment : en pensant aux autres, peu importe leurs origines, en pensant à la santé des autres, surtout dans ces moments difficiles que nous traversons, et en donnant un peu de leur temps, un peu de leur sang. En parallèle, il s’agit pour l’association de faire découvrir la culture indienne à travers la cuisine, la danse et la musique. Un bon programme et de belles saveurs à découvrir, tout en faisant une bonne action.



Pari gagné pour cette 2e édition du ‘’Don gourmand’’ de l’ACRI. Ce sont 21 partenaires et 29 bénévoles qui se sont donné la main pour mener à bien cette action: 173 poches de sang (pour 198 candidats, dont 36 primo donneurs)

