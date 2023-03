Succès pour le 1er forum solidaire !

Porté par le CCAS, le premier volet du « Forum Solidaire » s’est tenu dans la Maison France Services de la Chaloupe en ce jour spécial dédié à la lutte pour les droits des femmes. Le forum a rassemblé des habitants de tous âges. Les élues, Brigitte Dally et Marie Alexandre, sont venues saluer et encourager ces initiatives.



Comme dit le dicton, « l’important c’est la santé ! ». Aussi, et les femmes en majorité l’ont démontré, le cours de zumba et de renforcement musculaire a lancé cette journée riche en ateliers et bonne humeur. Un stand nutrition tenu par le CCAS proposait un atelier de transformation de produits alimentaires et cosmétiques naturels, car « dans un contexte d’inflation, il faut envisager de consommer autrement » évoque Brigitte Daly. L’association ADH proposait la confection de pochettes en tissu wax et de bonnets en tricot, et l’association culturelle Donne a nous la main pou debout, la fabrication d’instruments. La matinée s’est poursuivie par des courses de goni et autres jeux lontan. Et dans un espace détente, des professionnels proposaient des massages au public.



Un des objectifs de cette action, précise Brigitte Dally, est de permettre aux habitants de rencontrer les acteurs associatifs du quartier et d’échanger autour d’ateliers ludiques, sportifs et créatifs, et de renforcer l’accompagnement social auprès des familles en situation de précarité. « Il est essentiel d’être bien dans son corps pour s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle » rappelle l’élue. Par ailleurs, ce type de manifestation permet d’encourager la population à s’approprier les équipements de proximité et notamment La nouvelle Maison France Services de la Chaloupe qui sera officiellement inaugurée le 24 mars prochain, en présence du maire de Saint-Leu Bruno Domen et de la sous-préfète Sylvie Cendre. Enfin, il est important que les habitants soient informés des partenaires institutionnels et associatifs existant sur leur quartier.



En cette journée internationale des droits des femmes, et dans le cadre du dispositif « Classes de défense et de sécurité globales » (CDSG), les élèves de la classe « défense et sécurité » du collège de la Chaloupe (collège Harry Gruchet) ont eux aussi présenté leur atelier de prévention, suscitant l’admiration du public devant l’engagement de ces jeunes investis dans la défense de leurs concitoyens.



La prochaine édition « Forum Solidaire » devrait avoir lieu le 24 mai prochain, à la salle des fêtes du Foirail à Piton Saint-Leu.