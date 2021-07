Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Succès du bazar Bio à la SHLMR Portail



Objectif : inciter les résidents à consommer bio en proposant des tarifs attractifs, 1 € le kilo quelque soit le fruit ou le légume choisi. L'association Vien A Zot a fédéré les habitants aux côtés des équipes de la SHLMR et du contrat de ville dans le cadre d'une action TFPB. Ce dispositif d'abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie permet une participation significative des bailleurs sociaux à des actions de santé et de cohésion sociale. Deux autres actions similaires s'étaient récemment déroulées dans le quartier prioritaire de Bois de nèfles-Portail et ont permis de faire évoluer progressivement les habitudes alimentaires, vers une consommation plus saine et variée de fruits et légumes péi. Dans le cadre des actions de la politique de la ville et de la participation des bailleurs sociaux au bien être de leurs locataires, la SHLMR et l'équipe du contrat de ville ont proposé ce jeudi un bazar Bio. Plus d'une trentaine de familles concernées sont ainsi venues remplir leurs soubiks de légumes et fruits péi goûteux.





