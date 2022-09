Communiqué Succès de la campagne de pose de balises Argos sur les baleines à bosse de La Réunion

L'opération de marquage dans les eaux territoriales réunionnaises aura permis d'équiper 11 baleines à bosse de balises satellitaires Argos, sur les 14 initialement prévues.

Le communiqué de Globice :



Globice Réunion, en partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et l’agence américaine National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a procédé du 22 août au 23 septembre 2022 au déploiement de la campagne scientifique MIROMEN II visant à mieux caractériser les trajets retours des baleines à bosse entre les sites de reproduction de l’océan Indien et lessites de nourrissage en Antarctique.



L’opération de marquage dans les eaux territoriales réunionnaises aura permis d’équiper 11 baleines à bosse de balises satellitaires Argos, sur les 14 initialement prévues. Malgré, le nombre important de baleines cette année, les conditions météorologiques ont rendu les opérations difficiles et plus délicates à réaliser à proximité des côtes et sur le secteur ouest, très fréquenté par les usagers.



La pose de ces balises s'est accompagnée de prélèvements cutanés afin de déterminer le sexe de l’animal et procéder à son identification génétique en parallèle aux données spatiales. Une identification photographique de chaque baleine suivie a également été réalisée.



Les trajectoires empruntées par ces 11 individus sont cartographiées au rythme de la réception et du traitement du signal émis par les balises vers le satellite. Ces données sont accessibles à tous en ligne sur le site de Globice Réunion :



A ce jour, 7 baleines ont quitté la Réunion. Parmi elles, 3 descendent vers le Sud, et ont initié leur migration vers les zones d’alimentation en Antarctique, 2 sont arrivées à Madagascar et une est au niveau du mont sous-marin La Pérouse, situé à 90MN au nord-ouest de la Réunion.



Les retombées de MIROMEN II sont potentiellement nombreuses et synergiques avec les programmes scientifiques conduits par Globice pour approfondir la connaissance et la préservation des baleines à bosse: apport de données sur le cycle biologique de l’espèce ; contribution à l’explication des variations inter-annuelles de fréquentation des baleines à La Réunion ; alimentation des réflexions générales menées par la commission baleinière internationale (CBI) sur la gestion du Sanctuaire de l’océan Indien ; identification des zones de nourrissage dans l’Antarctique ; mise en lumière des secteurs qu’il est essentiel de préserver dans l’intérêt de l’espèce, à l’échelle locale et régionale ; comparaison régionale des données similaires obtenues dans les pays voisins ; etc.



Les résultats seront valorisés par des publications scientifiques et la proposition de documents de travail aux conférences internationales pertinentes. Au-delà de ces objectifs de valorisation scientifique, les résultats serviront à la sensibilisation de la population réunionnaise et seront largement valorisés sur l’île par l’organisation de conférences et d’interventions scolaires.



