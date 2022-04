A la Une . Stupeur aux 3 Brasseurs : Une cliente prise de malaises après avoir consommé du poulet

Il y a une dizaine de jours à la table du restaurant Les 3 brasseurs de Sainte-Marie, une cliente s'est écroulée alors qu'elle consommait une salade contenant du poulet froid. Prise de vomissements et de malaises consécutifs, elle a été transportée aux urgences où une salmonellose a été diagnostiquée. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 15:04

Les clients attablés aux tables voisines n'en sont pas revenus lorsqu'une jeune femme qui dinait avec des amis a soudainement été prise de vomissements, puis s'est écroulée la tête dans son plat. Elle était en train de consommer une salade composée de poulet froid.



Selon nos informations, la cliente du restaurant Les 3 Brasseurs a été victime de plusieurs évanouissements successifs avant que les secours ne soient alertés.



Dépêché sur place, le SMUR l'a immédiatement transportée aux urgences du CHU de Bellepierre où elle restée hospitalisée et a subi examens et prélèvements.



Selon les premiers éléments, le rapport médical que nous avons pu consulter fait état d'une salmonellose contractée à la suite de l'ingestion du poulet sur lequel se trouvait vraisemblablement la bactérie.



Là où l'histoire est étonnante, c'est lorsque le lendemain, la cliente a reçu un appel téléphonique sur son portable d'un organisme "inconnu" pour prendre de ses nouvelles. Mais l'interlocuteur qui s'est présenté comme envoyé par le restaurant n'a pas souhaité décliner son identité au motif que cela "ne la regardait pas". Encore aujourd'hui, la cliente de Sainte-Marie ne sait toujours pas à qui elle eu à faire.



"C'est bien que Les 3 Brasseurs s'inquiètent de l'état de santé de ma cliente", commente son avocat. Celle-ci s'est entourée des conseils juridiques de Me Fabian Gorce qui ne compte pas en rester là. Une expertise a été diligentée afin de confirmer que les malaises ont été provoqués par la présence d'une salmonelle. La robe noire entend demander des comptes aux 3B.



Contactée ce jour, la direction du groupe de restauration n'a pas souhaité confirmer les faits. De façon brutale et inconvenante, la rédaction de Zinfos974 a été priée de se mêler de ses affaires. Nous sommes curieux d'en connaître l'issue.