Stupéfiants et cartes SIM livrés par drone à la prison du Port

Deux individus et un complice ont été interpellés alors qu'ils tentaient de déposer un colis à l'intérieur de la prison du Port. Par IS - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 16:42

On arrête pas le progrès. Deux hommes ont été pris sur le fait, dans la nuit de dimanche à lundi, en flagrant délit d'introduction d'un colis suspect au centre pénitentiaire du Port. Le colis qui contenait des stupéfiants et des cartes Sim était attaché par un fil à un drone qui s'apprêtait à franchir les clôtures.



Repéré par la BAC dans la zone industrielle avoisinant la prison, ils ont été interpellés. Un troisième individu qui faisait le guetteur a également été placé en garde à vue. Tous trois sont déférés cet après-midi au parquet de St-Denis en vue d'un jugement prochain.



L'un d'entre eux avait des condamnations qui pesaient sur sa tête. Il y a fort à parier qu'il se retrouve dans l'obligation de les effectuer.