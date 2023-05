A la Une . Stupéfiants, alcool... Six véhicules placés en fourrière après une free-party à Cilaos

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre ont réalisé plusieurs contrôles sur les axes routiers de l'île. Ce dimanche, à Cilaos, six véhicules ont été immobilisés et placés en fourrière après un rassemblement de type free-party. Par N.P - Publié le Mardi 2 Mai 2023 à 09:23

Le bilan de la gendarmerie :



Vendredi 28 avril 2023 de 15h00 à 18h00, les motocyclistes des brigades mobiles de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis ont réalisé un service coordonné de contrôle de la vitesse sur la côte Ouest, RN1A, secteur Saint-Leu. A cet effet, 13 infractions ont été relevées, soit 7 vitesses, 2 conduites sous stupéfiants, 2 débridages de deux roues motorisés, 1 défaut d’assurance, 1 défaut d’équipement motocycliste. 3 véhicules ont été immobilisés et placés en fourrière.



Au même moment sur la façade Est de l’île, les motocyclistes de la BMO de ST Benoit, appuyés des effectifs de la compagnie, ont mis en oeuvre sur la RN2002, Bras Canot, un service de contrôle routier. 24 infractions ont été constatées par les militaires, dont 8 franchissement de feu rouge, 2 défauts d’assurance, 5 téléphones, 4 défauts de ceintures passagers / enfants, 2 défauts d’équipement motocycliste, 1 défaut de ceinture conducteur, 1 échappement modifié et 1 plaque minéralogique non conforme...2 véhicules ont fait l’objet d’une immobilisation.



Dimanche 30 avril au matin, la brigade mobile de la Rivière Saint-Louis, venant appuyer le dispositif de contrôle routier de la compagnie de Saint-Pierre, sur la RN5, secteur Cilaos, en raison d’un rassemblement de type free-party, a constaté 8 conduites sous stupéfiants, 3 alcoolémies, 1 ceinture passager / enfant, 2 émissions de fumée et 2 échappements modifiés. Soit 6 véhicules immobilisés et placés en fourrière.

Bilan global du week-end : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 24

NOMBRE D INFRACTIONS : 216

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 36

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 17

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 21 NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 54 dont 30 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 14

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 8

NOMBRE DE VITESSES : 62 dont 13 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 13 NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 7

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 17

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 25

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 7

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTIONS, INCIVILITÉS ET DÉFAUTS D’HOMOLOGATION: 22





Le bilan de la police :



Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 34 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 28/04 au 01/05/2023 permettant de relever 239 infractions dont 37 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 01

- défaut d'assurance : 16

- défaut de permis de conduire : 12

- refus d'obtempérer : 02



196 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 202 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 26

- défaut de port de casque : 06

- défaut d'équipement : 03

- défaut de contrôle technique : 20

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 08

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation : 13

- franchissement de ligne continue : 02

- excès de vitesse : 06

