Street workout : coup double pour les Réunionnais à Paris

C'est une finale de street workout 100% réunionnaise qui s'est déroulée lors du Max Freestyle organisé à Paris ce week-end. Le Portois Angelo Mérion a remporté la compétition, face au Dionysien Raphaël Tacite. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 17:11

Ce week-end s'est déroulé le Max Freestyle à Paris sous la Grande Canopée de Châtelet les Halles.



Un événement pluridisciplinaire d'envergure internationale dédié aux sports émergents, organisé par l'association Humanitaria et le collectif Freestyle, dans le cadre de la saison culturelle d'Africa 2020, en partenariat avec l'Institut Français, le Ministère des Sports, le Ministère de la Culture, l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, l’Agence Française de Développement et la ville de Paris.



Samedi 25 et dimanche 26, initiations, shows et compétitions se sont succédés devant plusieurs milliers de personnes, avec des athlètes invités venus de toute l'Afrique, La Réunion et de France avec au programme : basket 3X3, street workout, double dutch, art du déplacement, escalade, foot freestyle, battle afro et bboy.



Le Portois Angelo MERION et le Dionysien Raphaël TACITE étaient les représentants réunionnais et participaient à la compétition de street workout. Après un premier passage de qualification de 45 secondes, les 2 Réunionnais se retrouvaient en 1/4 de finale, pour un battle de 2 X 45 secondes. Face à des adversaires pour la plupart plus expérimentés qu'eux, Raphaël et Angelo ont créé la surprise, en faisant preuve de maîtrise technique, d'homogénéité et d'endurance, leur assurant chacun la victoire en 1/4 et 1/2 finale, avant de se retrouver dans une finale 100% réunionnaise. C'est le Portois Angelo MERION qui l'emporte sur le fil, face à un Raphaël TACITE qui a impressionné par sa hargne et son envie.



