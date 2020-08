Sport Réunion Street workout : Mérion le plus fort

Les adeptes de street workout avaient hâte de se retrouver samedi 1er août sur le littoral du Port, afin de disputer l'étape réunionnaise de qualification pour la Coupe du monde, organisée par l’association portoise Bek la Barre dirigée par Jean-Pierre Graziani. Parmi les 23 inscrits, on retrouvait les meilleurs athlètes de l'île de la discipline. Un niveau relevé pour une compétition haute en couleurs. Avec pour la première fois, une athlète féminine en la personne de la Tamponnaise Athena Gaucher en freestyle. Par Pierre Marchal - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 14:51 | Lu 274 fois

Samedi 1er août, s’est déroulé une compétition de street workout sur le front de mer du Port réunissant les meilleurs athlètes réunionnais, venus s’affronter lors de cette quatrième étape mondiale pour obtenir leur place pour la coupe du monde.

Le champion du monde 2018, Yohann Bounegab était l’invité d’honneur et président du jury lors de cette compétition d’exception. Il a effectué une démonstration en milieu d’après-midi pour la plus grande joie des passionnés de street workout, et s’est confié sur sa venue pour la toute première fois sur notre île :





"C’est avec grand plaisir que je viens ici, c’est une première pour moi à La Réunion, je suis très heureux de rencontrer d’autres athlètes. Je suis l’athlète qui a fait le plus de compétitions au monde dans cette discipline. J’ai l’expérience, je sais ce qu’il faut envoyer et à quel moment, donc pour moi ce n’est pas forcément le plus fort qui gagne mais le plus malin. Il faut savoir jouer avec les règles."

Toute la matinée, les athlètes ont rivalisé et passé 2 tours pour tenter d’accéder à la finale. Cette épreuve a été organisée par l’association portoise Bek la Barre, qui fait de ce sport de rue un outil de réussite éducative et d’insertion.





Pour Jean-Pierre Graziani, organisateur de la compétition et président de l’association Bek la Barre, "C’est une compétition de free style où les candidats sont évalués sur quatre critères : l’agilité, la force, les combinaisons et le style".









L’après-midi, ce sont donc 12 finalistes qui se sont affrontés dans des épreuves de force. Angelo Mérion de Bek La Barre a été le plus fort et remporte ainsi la compétition, suivi par Henry Dargonne et Raphaël Tacite qui s’empare de la troisième marche du podium. Ils sont qualifiés pour la finale de la coupe du monde 2020 qui se tiendra en décembre à Riga en Lettonie.



Texte et photos Pierre Marchal





















