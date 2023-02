Street workout : Le Réunionnais Angelo Mérion médaillé de bronze au Championnat d'Europe

L’équipe de France était représentée par 18 athlètes dont le Réunionnais Angelo MERION qui participait à l’épreuve de freestyle catégorie -70kgs. À l’issue de ces 2 jours de compétition, la France décroche 5 médailles, dont 1 en or, 2 d’argent et 2 de bronze. La France finit ainsi 2ème au classement par équipe juste derrière l’équipe de Hollande, une première belle performance pour ce groupe fraîchement constitué.



L’argent et le bronze pour les 2 athlètes Domiens :



Après avoir éliminé successivement le Suisse MORAIS, le Serbe PESTERAC, Angelo MERION s’incline en ½ finale dans ce qui fut une finale avant l’heure face au grandissime favori de la compétition, le Bulgare Radoslav RADEV. C’est au cours de la petite finale qu’Angelo décroche la médaille de bronze en s’imposant face au Belge ANSOTTE. Le Guadeloupéen POLOR quand à lui s’incline en finale face aussi face à RADEV et décroche l’argent.



1 médaille d’or et 2 d’argent pour les féminines :



En force d’endurance Anastasiia STAROVOITOVA remporte l’or et Natalya SARDARYAN l’argent . Léa DEPAGNEUX quand à elle décroche l’argent en freestyle.