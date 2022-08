Street workout : Le Portois Angelo Mérion dans le top 10 mondial

Samedi 20 et dimanche 21 août se sont déroulés les championnats du monde de street workout, organisés par la world street workout & calisthenics federation (WSWCF). En raison du contexte international, la compétition qui se déroule traditionnellement à Moscou a été délocalisée à Riga, capitale de la Lettonie. 150 athlètes de 50 nationalités différentes y étaient réunis pour ce qui est la plus grande compétition de street workout de l’année.



Deux réunionnais y participaient, le Portois Angelo MERION (21 ans) et le Dyonisien Kevin POUJOIS (23 ans), accompagnés de Jean-Pierre GRAZIANI, représentant de la WSWCF et de l’association Bek la barre.



Auteur d’une performance soignée et maîtrisée, MERION se hisse à la 9ème place, soit 4 places de mieux qu’en 2019 à Hong-Kong ou il avait terminé 13ème.



C’est l’Egyptien Mazel El SHARNOUBY qui l’emporte en détrônant le grand favori, le Bulgare Daniel HRISTOV champion du monde 2021.



POUJOIS, vainqueur de la manche qualificative qui s’est déroulée au Port le 3 juillet, termine à une encourageante 15ème place pour sa 1ère participation à une compétition internationale.



Le Français Adrien DELPLACE termine à la 6ème place, et Léa DEPARGNEUX obtient une magnifique 2ème place chez les féminines.



Des épreuves de force et d’endurance étaient aussi organisées, mais aucun réunionnais ne participait cette année, les athlètes peï préférant se préparer pour l’édition 2023.