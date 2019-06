Street workout: Angelo Merion (Bek la Barre) remporte l'étape réunionnaise

L'association Bek La Barre a organisé ce dimanche deux compétitions de street workout sur le front de mer du Port. Ces deux compétitions, une de force et l'autre de freestyle, ont permis aux meilleurs de se qualifier pour la Coupe du Monde de Street Workout 2019, qui se déroulera à Hong-Kong.



A noter parmi les 32 participants: Teddy Nourry double champion de La Réunion 2017 et 2018, Daryl Polor double champion de la Guadeloupe 2017 et 2018 et Massimo Flaiani, champion 2018 d'Afrique du Sud.



A l'issue de cette journée, c'est le Portois du team Bek la Barre, Angelo Merion, qui s'est imposé devant Teddy Nourry et Erwan Clain. Tous les trois représenteront La Réunion lors de la coupe du monde 2019 en décembre prochain, une épreuve réunissant l'élite mondiale du Street Workout en provenance d'une quarantaine de pays.