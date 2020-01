Stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté

Une journée pour débattre et échanger



Parler pour trouver des solutions pour lutter efficacement contre la pauvreté, c’est en ce sens que la matinée de cette 2ème Conférence régionale des acteurs s’est ouverte au Palais de la Source.



Sous le hall ou encore dans la grande salle de réunion, ce ne sont pas moins de 149 personnes, dont plus d’une quarantaine concernée par la thématique, qui se sont retrouvées pour des ateliers « Allon kozé ».



L’occasion pour ces intervenants qui composaient les 16 groupes de travail, d’échanger sur les différentes questions choisies. Accès aux droits et aux soins, la parentalité, la formation des professionnels de la petite enfance ou encore les jeunes sortant de l’ASE… des thèmes qui ont permis a chacun, professionnel ou concerné, d’apporter des témoignages, d’émettre des pistes de travail et de partager des expériences.



Des acteurs de la solidarité, des organismes publics, associatifs, des entreprises et des bénéficiaires qui ont aussi fait le point sur les travaux engagés depuis plusieurs mois. Des conclusions qui permettront à La Réunion d’apporter sa contribution dans le grand chantier national de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.