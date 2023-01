A la Une .. Strasbourg : Un individu attaque des passants au couteau et se fait maîtriser par un policier hors service

A Strasbourg, dans le quartier de Meinau, un individu s’est attaqué en frappant au hasard à des passants au moyen d’un couteau. Il a été maitrisé par un policier qui n'était pas en service. Par P.J. - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 09:17

Il est aux alentours de 17 heures samedi lorsqu'un homme armé d'un couteau et s’exprimant en arabe tente de poignarder un passant à l’avenue de Colmar dans le quartier strasbourgeois de la Meinau, rapporte le Midilibre.



Effrayée, la victime se précipite dans sa voiture et parvient à s'échapper. Le suspect se dirige alors vers une femme à vélo, accompagnée de ses deux enfants en bas âge. Face à l'arme blanche qui est pointée vers elle, la mère de famille tente de se débattre et tombe à terre.



Les faits se sont déroulés quatre jours après l'attaque de la Gare du Nord, la scène se répétant cette fois dans une capitale alsacienne toujours traumatisée par l'attentat islamiste du 11 décembre 2018.



Témoin de la scène, un policier qui n'était pas en service s’est précipité sur l’assaillant pour tenter de le maitriser. S’en est suivie une prise de main entre le policier et le trentenaire, selon le syndicat SGP Police. Le suspect a cherché à lui donner un coup de couteau au niveau de la tête, sans succès. Seule la capuche de son manteau est percée.



"Ils se sont battues et le policier a réussi avec l’aide d’un livreur à vélo à l’immobiliser", a révélé une source policière au Figaro.



Maitrisé et conduit au poste, l'homme est arrêté puis mis en garde à vue.



Il était inconnu des services de renseignement pour radicalisation mais inscrit au fichier de Traitement d'antécédents judiciaires notamment pour deux affaires d'usage illicite de stupéfiants en Seine-Saint-Denis les 16 février et 25 novembre 2021. En situation régulière, il possède une carte de résident valide jusqu'au 10 mars 2030 avec un statut de réfugié.



Dans la voiture de police, il aurait prié en chantant « Allah Akbar ». Toujours selon une source policière, l'assaillant aurait réitéré ses propos au commissariat en ajoutant : « Vous irez tous en enfer, à cause de ce que vous faites en Palestine. » Son état psychologique est décrit comme « instable » par une source proche du dossier.



Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire.