La grande Une Strasbourg: Trois morts et douze blessés. Le suspect toujours en fuite





Le gouvernement a décidé de placer le plan Vigipirate au niveau "urgence attentat".



350 policiers et gendarmes sont mobilisés à la recherche du suspect. Il s’agit d’un homme de 29 ans, originaire de Strabourg, fiché S connu également "très défavorablement en Allemagne" , a indiqué Christophe Castaner. La ville est quadrillée. L’homme avait échappé à une interpellation mardi matin dans le cadre d’une affaire de braquage avec tentative d'homicide, indique le Figaro.



La section terroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats et tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".



