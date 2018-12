La grande Une Strasbourg: "Le terrorisme a encore frappé", regrette le procureur de Paris





"Le terrorisme a de nouveau frappé" a-t-il déclaré à propos de l'attaque qui a fait deux morts, une personne en état de mort cérébrale et douze blessés. Selon le magistrat, le lieu, le mode opératoire, le profil, les témoignages et le fait que le suspect aurait crié Allah Akbar permettent d'évoquer un attentat terroriste.



La police est toujours à la recherche du suspect, fiché S et déjà très connu des services de police et de justice pour des faits de droit commun. Incarcéré à de multiples reprises, son attitude prosélyte lors de son emprisonnement en 2015 était connue. Il faisait l'objet d'un suivi par la DGSI.



Plusieurs perquisitions ont été réalisées cette nuit dans des lieux que celui-ci aurait pu fréquenter. Au cours de cette même nuit, quatre de ses proches ont été placés en garde à vue et le sont toujours, a précisé le procureur.



