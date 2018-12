La grande Une Strasbourg : L'assaillant a été blessé par un militaire de l'opération Sentinelle, la traque continue





L'homme qui a tué quatre personnes et qui en a blessé 11 selon un dernier bilan provisoire, a été blessé par des tirs de riposte d'un militaire de l'opération Sentinelle qui patrouillait à proximité. Il est toujours en fuite et la traque continue.Il était environ 20 heures (heure de métropole) lorsque les premiers coups de feu ont éclaté à proximité de la place Kléber, en plein centre ville de Strasbourg, à proximité du marché de Noël..Certains témoins parlent de fusillades qui auraient duré une vingtaine de minutes.L'homme a été identifié. Il est âgé de 29 ans et était fiché "S". Il aurait été armé d'une arme de poing et d'un couteau.Il s'est retranché dans un autre quartier de la ville, où d'autres échanges de coups de feu ont été entendus.Les forces de l'ordre ont totalement évacué le secteur et demandé aux habitants de rester calfeutrés chez eux. De nombreuses personnes sont également confinées à l'intérieur de restaurants. Il leur a été demandé d'éteindre toutes les lumières et de s'éloigner des fenêtres.