Strasbourg : Fusillade à proximité du marché de Noël, 2 morts et 11 blessés (bilan réactualisé)

Un homme seul aurait tiré plusieurs coups de feu avec une arme de poing dans la foule, ce soir peu avant 20 heures (heure de métropole), à proximité de la place Kléber, en plein centre ville de Strasbourg, à proximité du marché de Noël.



Un premier bilan fait état d’un mort et dix blessés. A 21H55 (00H55 Réunion), depuis le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner vient d'annoncer que le bilan était désormais de deux morts. Le ministre dit se rendre dès ce soir à Strasbourg.



Un militaire aurait ouvert le feu pour riposter et le RAID est sur place.



Les forces de l'ordre ont totalement évacué le secteur et demandé aux habitants de rester calfeutrés chez eux. De nombreuses personnes sont également confinées à l'intérieur de restaurants. Il leur a été demandé d'éteindre toutes les lumières et de s'éloigner des fenêtres.



Un homme est actuellement activement recherché par la police. L'homme aurait été identifié et serait fiché "S" par la DGSI (source LCI).



Le fait qu'il s'agisse d'un acte terroriste n'est pas confirmé mais le fait que l'individu soit fiché "S" renforce fortement les soupçons. A 22H (Paris), la section antiterroriste du parquet de Paris se saisit des faits, ce qui accrédite le fait que la nature terroriste de cette fusillade est privilégiée.