StopBlues, une application pour lutter contre le mal-être

Alors que le mal-être est un fléau qui sévit particulièrement sur notre île, un outil numérique développé par des chercheurs de l'Inserm s'adresse directement aux personnes concernées : "Stop Blues".



Le principe : un site et une appli proposent à l’utilisateur des solutions à travers des vidéos d’information sur la souffrance psychique, les recours à l’aide… Grâce à un système de géolocalisation, la personne en souffrance a accès à une cartographie de personnes référentes de proximité qui peuvent lui venir en aide. Elle bénéficie aussi de la mise en place d’un plan de suivi et de soutien.



Au total, 36 villes de métropole ont déjà signé un partenariat avec l’Inserm pour l’exploitation de cet outil. Celle de Saint-Paul, en partenariat avec l’Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR), est devenue la 37e commune – pour l'instant la seule de l’île – à s’engager avec un réseau de référents.



"Il nous manquait un outil pour prévenir le mal-être, le suicide et agir au plus tôt. C’est une chance de pouvoir l’utiliser maintenant", se réjouit le docteur Erick Gokalsing, psychiatre à l’EPSMR, rappelant que le suicide à des conséquences familiales inévitables. "C’est bien de pouvoir agir et prévenir, car le suicide fait partie de la mortalité évitable". Sur notre île, deux personnes en moyenne perdent la vie de cette manière chaque semaine.

-- Plus de précisions sur www.stopblues.fr

L'appli est téléchargeable gratuitement sur IOS et Android.

