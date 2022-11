Communiqué Stop aux violences faites aux femmes et intrafamiliales : Des actions de sensibilisation menées dans les établissements scolaires

"La journée du 25 novembre est un temps fort de mobilisation au sein de l’académie qui se traduit par l’organisation d’actions de sensibilisation au sein des établissements scolaires et par la participation des élèves à des actions éducatives organisées en lien avec des associations et des partenaires", indique le rectorat. Par N.P - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 16:43

Le communiqué :