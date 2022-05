Rubrique sponsorisée Stop aux seringues dans les poubelles !

De plus en plus de seringues sont retrouvées dans les bacs de collecte sélective (bacs jaunes). Ce geste est dangereux car il expose les agents en charge du tri à des blessures et infections graves. Pour rappel, les déchets médicaux font l’objet d’une collecte spécifique et d’un traitement différent des autres déchets en raison de leur risque infectieux. De ce fait, ils ne doivent pas être jetés dans le bac jaune ou dans le bac bleu. Par TCO - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 16:19

Si vous êtes un patient en auto-traitement, voici ce que vous devez faire pour jeter vos déchets de soin à risque infectieux (DASRI) : Les DASRI tels que les aiguilles, les seringues, les cathéters, les lancettes, les kits de dépistage… sont des déchets bien spécifiques. Vous devez les jeter dans des boîtes à aiguilles dédiées.

Où récupérer les boîtes dédiées aux déchets de soin à risque infectieux ?

En tant que patient en auto-traitement, vous pouvez retirer gratuitement des boîtes en pharmacie sur présentation de votre ordonnance. Ces boîtes hermétiques peuvent recevoir : lancettes, aiguilles, seringues, cathéters… et tout autre objet dangereux qui aurait pu servir aux soins. Une fois pleines, les boîtes doivent être fermées et rapportées en pharmacie.

Rappel : Les professionnels de santé (infirmiers, médecins…) qui interviennent à domicile chez leur patient pour un acte de soin ne doivent pas utiliser les poubelles des patients. Ils ont l’obligation légale de gérer eux-mêmes leurs propres déchets.

Pour + d’infos, rdv sur le site de l’ARS