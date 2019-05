Stop aux makots ! Opération secteur rue Jean de la Fontaine

Lutte contre les dépôts sauvages / Action de végétalisation : Intervention pour le mardi 21 mai 2019 sur le secteur de la ravine des cabris, au droit du dépôt sauvage récurent angle des chemins Pierre Corneille et Jean de la Fontaine (Lotissement SIDR).



Le détail pour la mise en oeuvre de cette opération :

Une intervention commune entre les services de la ville (Police Municipale, Contrat de Ville, Communication, Services Techniques,…) ainsi que les services de la CIVIS, qui a permis d'éradiquer ces dépôts sauvages et surtout d'embellir l'espace public.

Intervention sur site dès 07h30 le mardi 21 mai 2019, 1 / PM et BIE en action pour la recherche des infractions + service communication,

2 / Intervention SEMRRE et/ou MAIRIE pour éradiquer le dépôt,

3 / Intervention des agents de la Mairie pour le nettoyage de finition et la préparation des fosses de plantations,

4 / Intervention des agents de la CIVIS pour les opérations de plantations et de paillage,

5 / Intervention des services de la régie route de la ville pour l’arrosage de ces lieux à raison de deux fois par semaine.

Moyens techniques : Mairie :

2 petits camions de terre avec amendement (compost),

1 camion 19 T de terre.

CIVIS :

2 à 3 camions de broyage pour les travaux de finitions (paillage),





Mise en plantation de 64 plantes :

• 25 Epines du Christ sans épines (Euphorbia geroldii)

• 25 Vétivers (Chrysopogon zizanioides)

• 10 Galabert verveine (Verbena rigida)

• 2 groseilles de Ceylan (Dovyalis hebecarpa)

• 2 frangipaniers pudiques (Plumeria pudica)