Stop aux makots ! Opération secteur du centre-ville de Saint-Pierre

Lutte contre les dépôts sauvages / Action de végétalisation : Intervention pour le mercredi 25 septembre 2019 sur le secteur du centre-ville de saint-Pierre - Intersection chemin Auguste Babet et Presbytère (devant le poste de transfo EDF)1 et face à la coulée verte (ZAC BANK) à proximité de la CGSS2



Le détail pour la mise en oeuvre de cette opération :



Intervention commune entre les services de la ville (PM, Contrat de Ville, Communication, les Services Techniques,…) et les services de la CIVIS (la Direction de l'Environnement dont la BIE ainsi que l’intervention des agents éco-conseillers du Service Communication de Proximité), afin de lutter contre ces dépôts et surtout de les embellir.