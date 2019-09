Stop aux makots ! Opération secteur de Ravine des Cabris - ligne des 400

Intervention sur site dès 07h30 le mercredi 11 septembre 2019,

1 / PM et BIE en action pour la recherche des infractions + service communication,

2 / Intervention SEMRRE et/ou MAIRIE pour éradiquer le dépôt,

3 / Intervention des agents de la Mairie pour le nettoyage de finition et la préparation des fosses de plantations,

4 / Communication dans le quartier avec les agents éco-conseillers du service Communication de Proximité de la CIVIS,

5 / Intervention des agents de la CIVIS pour les opérations de plantations et de paillage,

6 / Intervention des services de la régie route de la ville pour l’arrosage de ce lieu à raison d’une fois minimum par semaine



Moyens techniques :

Mairie :

2 camions de terre (dont un gros et deux plateaux < à 3,5 T).

CIVIS :

1 camion de broyage pour les travaux de finitions (paillage),

Mise en plantation de 58 plantes pour l'embellissement de ces dépôts sauvages.





Les travaux d'embellissement en images : secteur de Ravine des Cabris - ligne des 400

Intervention pour le mercredi 11 septembre 2019 sur le secteur de la Ravine des Cabris – Chemin petit Frère intersection rue des Flamboyants (Ligne des 400)1Intervention commune entre les services de la ville (PM, Contrat de Ville, Communication, les Services Techniques,…) et les services de la CIVIS (la Direction de l'Environnement dont la BIE ainsi que l’intervention des agents éco-conseillers du Service Communication de Proximité), afin de lutter contre ces dépôts et surtout de les embellir.