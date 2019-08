Stop aux makots ! Opération secteur de Basse Terre

Intervention sur site dès 07h30 le mercredi 28 août 2019:



1 / PM et BIE en action pour la recherche des infractions + service communication,

2 / Intervention SEMRRE et/ou MAIRIE pour éradiquer le dépôt,

3 / Intervention des agents de la Mairie pour le nettoyage de finition et la préparation des fosses de plantations,

4 / Communication dans le quartier avec les agents éco-conseillers du service Communication de Proximité de la CIVIS,

5 / Intervention des agents de la CIVIS pour les opérations de plantations et de paillage,

6 / Intervention des services de la régie route de la ville pour l’arrosage de ce lieu à raison d’une fois minimum par semaine



Moyens techniques:

Mairie :

2 camions de terre (dont un gros et un plateau < à 3,5 T).

CIVIS :

1 camion de broyage pour les travaux de finitions (paillage),

Mise en plantation de 77 plantes pour l'embellissement de ces dépôts sauvages.