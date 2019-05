<<< RETOUR CIVIS

Stop aux makots ! Opération secteur Chemin Anda

Lutte contre les dépôts sauvages / Action de végétalisation : Intervention pour le mardi 14 mai 2019 sur le secteur de la Ligne des Bambous, au droit du dépôt sauvage récurrent angle des chemins Anda et Rue des Abeilles (Lotissement les Abeilles).



Le détail pour la mise en oeuvre de cette opération :



Ce dépôt représente un danger imminent car il se situe devant un poste de transformateur EDF. En effet, à chaque ramassage de déchets nous pouvons craindre une catastrophe (arrachement des câbles EDF enfouis) privant le quartier de courant mais surtout un danger d’électrocution pour l’agent en charge de la collecte de déchets. Malgré la présence de panneau de défense de déposer des ordures affiché sur les postes tranfos, les gens continuent de jeter les ordures à ces endroits. A ce jour, c’est un trou de plus 60 centimètres qui est creusé...



Intervention sur site dès 07h30 le mardi 14 mai 2019,



1 / PM et BIE en action pour la recherche des infractions + service communication,



2 / Intervention SEMRRE et/ou MAIRIE pour éradiquer le dépôt,



3 / Intervention des agents de la Mairie pour le nettoyage de finition et la préparation des fosses de plantations,



4 / Intervention des agents de la CIVIS pour les opérations de plantations et de paillage,



5 / Intervention des services de la régie route de la ville pour l’arrosage de ces lieux à raison de deux fois par semaine.



Moyens techniques :



Mairie :

1 gros camion terre

3 petits camions (de terre avec amendement (compost)



CIVIS :

2 à 3 camions de broyage pour les travaux de finitions (paillage),

Mise en plantation de 77 plantes :



15 langues de belle-mère,

20 Vétyvers,

20 Rohéos,

10 Turnéas,

10 Galaberts verveine,

2 Lavandes Blanche (Alpinia). Lu 684 fois CIVIS





