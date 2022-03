Courrier des lecteurs Stop aux aéronefs touristiques et privés à foison

Mail-lettre à tous les élus réunionnais, au Président de la République, tous les Ministres concernés, tous les Députés et Sénateurs, à tous les Députés français de l'Europe, à toute la Presse et les Institutions Réunionnaises et de l'Hexagone, à L'UNESCO, aux plus possibles d'ONG, associations, Collectifs et Citoyens de La Réunion... Par Des Réunionnais qui n'en peuvent plus - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 17:22



Les HÉLICOS = Énormément de Kérosène, de Décibels et de Vibrations !

Le BRUIT à La RÉUNION = Très grand FLÉAU sanitaire, social et environnemental !

Vivre à La RÉUNION est devenu INFERNAL pour tant de monde et d'oiseaux-endémiques !

Survol constant d'Aéronefs sur La RÉUNION = Pénibilité & souffrance pour tant de Réunionnais.es !

Mail-lettre à tous les ÉLUS réunionnais, au Président de la République, tous les Ministres concernés, tous les Députés et Sénateurs,

à tous les Députés français de l'Europe, à toute la Presse et les Institutions Réunionnaises et de l'Hexagone,

à L'UNESCO, aux plus possibles d'ONG, associations, Collectifs et Citoyens de La Réunion...

À l'heure du Réchauffement-climatique à toute allure, avec toutes ses conséquences explosives sur le Vivant-planétaire, notre l'Humanité et les Générations-futures qui ne font que commencer, alors qu'il nous faut au plus vite SORTIR de la combustion-Fossile partout dans le Monde, pour éviter le pire >> LA RÉUNION FAIT TOUT LE CONTRAIRE, marche à l'envers, sur la tête, envers et contre tout, est en plein Kérosène, Essence & Gasoil, totalement hors "Urgence climatique".!



La RÉUNION, ÎLE "intense en tout", en incivilités et malveillances, avec de si nombreux déchets sur le bord de ses routes et dans la Nature, avec autant de Bruits et de vacarmes quotidiens partout sur L'ÎLE, qui font encore plus aboyer les chiens et les sonos, rendent les gens agressifs et violents entre eux et avec la Nature, où chacun peut être "bruyant" à volonté, en toute impunité & insouciance... comme toutes les Compagnies touristiques-aériennes-privées, propriétaires des HÉLICOS nécessaires pour livrer et délivrer les Lieux-isolés, pour tous les Travaux-publics, le SAMU... si bien vues et si précieuses par et pour toutes les Autorités et instances de la République, alors que ce devrait être à ces dernières, à L'État, d'assurer et octroyer tous ces services et ces fonctions !! Le COÛT des dégâts sanitaires et sociaux du BRUIT, c'est 147,1 MILLIARDS d'Euros chaque année pour La FRANCE, soit 2170€ chaque année par Français et très certainement beaucoup plus par Réunionnais, tellement La RÉUNION, sa Nature et ses Populations, sont envahies de BRUIT toute l'année, auxquels se rajoutent tous les coûts et pertes pour son Environnement et sa Biodiversité.!! >> Le BRUIT = CANCER de nos Sociétés, GRAND CANCER de La RÉUNION + Tabou & Omerta de tous nos ÉLUS et de L'ÉTAT malgré son coût pharaonique.!! Dernière nouveauté [du] n°1 de ces Bulldozers à occuper-souiller constamment tout le Ciel-réunionnais rien que pour le "petit-plaisir personnel & l'auto-satisfaction" de quelques-uns, grande prédatrice sanitaire, sociale, écologique et économique (empêche/TUE tout un autre Tourisme.!) de La RÉUNION, COLON des temps-modernes => Nous emmener en fin de matinée à la découverte de l’un des endroits les plus reculés et préservés de CILAOS puis nous ramener dans les Bas en fin d’après-midi, soit continuer de déranger/nuire à toute une Population déjà survolée-survoltée depuis 6h du matin... jusque maintenant en fin d'après-midi.!! À l'heure du Réchauffement-climatique à toute allure, avec toutes ses conséquences explosives sur le Vivant-planétaire, notre l'Humanité et les Générations-futures qui ne font que commencer, alors qu'il nous faut au plus vite SORTIR de la combustion-Fossile partout dans le Monde, pour éviter le pire >> LA RÉUNION FAIT TOUT LE CONTRAIRE, marche à l'envers, sur la tête, envers et contre tout, est en plein Kérosène, Essence & Gasoil, totalement hors "Urgence climatique".!La RÉUNION, ÎLE "intense en tout", en incivilités et malveillances, avec de si nombreux déchets sur le bord de ses routes et dans la Nature, avec autant de Bruits et de vacarmes quotidiens partout sur L'ÎLE, qui font encore plus aboyer les chiens et les sonos, rendent les gens agressifs et violents entre eux et avec la Nature, où chacun peut être "bruyant" à volonté, en toute impunité & insouciance... comme toutes les Compagnies touristiques-aériennes-privées, propriétaires des HÉLICOS nécessaires pour livrer et délivrer les Lieux-isolés, pour tous les Travaux-publics, le SAMU... si bien vues et si précieuses par et pour toutes les Autorités et instances de la République, alors que ce devrait être à ces dernières, à L'État, d'assurer et octroyer tous ces services et ces fonctions !! Les Cirques de MAFATE, de CILAOS et de SALAZIE, à grande résonance, au cœur d'un immense Parc-national & Patrimoine mondial de l'Humanité de 100.000 hectares (plus de 40% de L'ÎLE.!), habités par de très nombreux Réunionnais et Touristes, randonneurs, Oiseaux et Flore endémiques très fragiles et mal en point... ne sont pas des "POUBELLES à BRUIT et à CO2".! À La RÉUNION, c'est le Business & Green-washing partout, tous les jours... Tous nos ÉLUS et maintes entreprises se font passer pour "Super-écolos" sous couvert de publicités mensongères ou détournées, de création d'une "Agence de la Biodiversité", alors qu'ICI on se fout de la Planète et des Populations comme de la Biodiversité, les AUSSI NOMBREUX HÉLICOS-TOURISTIQUES (jusqu'à 100 par jour toute l'année, 75 pendant la COVID.!), insupportables pour tant de monde, font taire et fuir les derniers Oiseaux-endémiques "à faible chant" de La RÉUNION (cf. Zoizos-la-vierge au Col du Taïbit), les remplacent par des Oiseaux importés et très urbains, déjà si présents, le Merle-Maurice, et maintenant le Rossignol-japonais.!



Un HÉLICO, c'est une "Cuve à Fuel" + un "concasseur en marche", des heures durant au-dessus de nous chaque jour de l'année, c'est 150 à 250 litres de KÉROSÈNE brûlés par heure.! Avec ces 80.000 mouvements d'AÉRONEFS chaque année dans tout le Ciel-réunionnais, tout ce BRUIT dans les oreilles de tant de milliers de Réunionnais, Touristes, Vacanciers, Randonneurs, Agriculteurs, Travailleurs, Élèves, Étudiants, Femmes enceintes, Fatigués, Malades, Déprimés, Dépressifs, Handicapés, Retraités, Nourrissons, etc... >> L'ÎLE de La RÉUNION, sa Nature, se retrouvent des heures et des heures chaque jour urbanisées, transformées en un-e vaste champ-de-foire, zone militaire, industrielle... dont plus de 40% sont "Parc National", sont inscrits au "Patrimoine mondial de l'Humanité".!! Quoi de plus Fou, Malade, Tordu que d'offrir ces "Cuves à Fuel" et "concasseurs en marche" en baptême, cadeau d'anniversaire, de Fête des Mères ou Pères, de St-Valentin... Quoi de plus déjanté, irréel, indécent, violent, barbare que [...] tous ces "ÉGO-HÉLIS-PLAISIRS" à volonté et à tout faire... au dessus de tant de VIES, au nom de tous nos Enfants, de la Planète-Terre et des Générations-futures.!!!

Pour une TOUTE AUTRE RÉUNION, tellement plus Humaine, calme, sereine,

tellement plus saine, épanouissante, ressourçante, tellement plus agréable et Belle !

Pour un TOUT AUTRE TOURISME, respectueux de son Environnement, de sa Faune et de sa Flore,

comme de sa Population : on ne peut pas aimer-respecter L'un et ne pas aimer-respecter L'autre...

La Nature est un Lieu sacré, à préserver et protéger, un Temple à choyer et honorer,

pas un "Trésor & Bien" à transformer en Parc d'attraction, pas un Lieu pour en toute liberté

se défouler, exulter, crier, arracher, casser, jeter, salir, souiller, braconner ou se servir à volonté...



QUI AIME ENCORE LA RÉUNION ??, cette ÎLE, ce Département français,

son immense "Parc-national" et "Patrimoine mondial de l'Humanité",

aujourd'hui si maltraités, souillons, désordre, pollués de partout,

n°1 mondial en HÉLICOS... et NUISANCES-SONORES !



QUI PEUT ENCORE VOULOIR DE CETTE RÉUNION DEVENUE AUSSI TORDUE ET PÉNIBLE À VIVRE,

ENCORE APPLAUDIR ET ENGRAISSER SES "MISES EN SCÈNE" AUSSI POLLUANTES ET DÉGRADANTES ??



STOP À CE TOURISME FOU, CON, DE MERDE,

"KÉROSÈNE, DÉCIBELS, POUBELLE ET BORDEL À FOND",

QUI CHAQUE JOUR NOUS SOUILLE ET POURRIT TOUTE LA RÉUNION,

NOUS POLLUE, NOUS AGRESSE, NOUS INSULTE, NOUS MET TOUS À BOUT,

STOP À CE TOURISME VOYOU, IRRÉFLÉCHI, AUSSI NUISIBLE POUR NOTRE PLANÈTE,

POUR LA SI FRAGILE ET MAL EN POINT "BIODIVERSITÉ" QU'IL NOUS RESTE,

POUR LA SANTÉ DES RÉUNIONNAIS-ES, TOUS ÂGES CONFONDUS.!!

Notre si Belle RÉUNION et toute sa Biodiversité, ses Populations, notre Planète-Terre, les Générations-futures

en plein Dérèglement-climatique, Sortie des énergies-fossiles, Fléau-cancer "gigantesque" du BRUIT sur nous-tous,

tant soutenues par Mme Huguette BELLO, Mr Cyrille MELCHIOR, tous nos ÉLUS, nos Sous-Préfets et PRÉFET,

notre Ministre des Outre-Mer, notre Ministre de la Transition-écologique, notre Président MACRON :

