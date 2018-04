Stérilisation gratuite : maintenant pour les mâles (chiens et chats) aussi !

► Regardez si vous remplissez les conditions pour bénéficier de cette prestation gratuite du TCO (en collaboration avec les vétérinaires participants).

À noter que l’identification de l’animal, qui est obligatoire, reste à la charge du propriétaire : + d’infos sur l’identification des animaux de compagnie.





Passe le message à ton voisin !



Rendez-vous

Et transmettez le message autour de vous ! Vous pouvez en parler à votre entourage et/ou utiliser les affiches à votre disposition.

Si vous êtes une association ou un cabinet vétérinaire participant à l’opération, téléchargez et diffusez les fichiers ci-dessous.

Merci pour votre participation active ! Vous souhaitez participer activement avec nous à la lutte contre l’errance animale ?Rendez-vous chez votre vétérinaire pour stériliser votre animal, si ce n’est pas déjà fait…Et transmettez le message autour de vous ! Vous pouvez en parler à votre entourage et/ou utiliser les affiches à votre disposition.Si vous êtes une association ou un cabinet vétérinaire participant à l’opération, téléchargez et diffusez les fichiers ci-dessous.Merci pour votre participation active !

Le TCO mène une opération de stérilisation depuis 2015, gratuite pour les foyers non-imposables habitants les communes du territoire de la côte Ouest et jusqu’à deux animaux par foyer.Jusqu’ici cette opération ne concernait que les femelles (chiennes et chattes).La stérilisation gratuite est désormais possible pour les mâles également (chiens et chats).