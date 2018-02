Stérilisation gratuite: Luttons contre la prolifération animale !

Savez-vous qu’une chatte peut engendrer plus de 200 chats et une chienne plus de 20 chiens au bout de 3 ans seulement sans stérilisation ?



La stérilisation est indispensable pour lutter contre la prolifération des chiens et des chats et éviter ainsi leur mise en fourrière et l’euthanasie.



L’opération de stérilisation du TCO : gratuite pour les foyers non-imposables

La stérilisation est un acte chirurgical fait par un vétérinaire. Elle a donc un coût conséquent. Pour aider les foyers non-imposables, le TCO mène une opération de stérilisation depuis 2015.



Elle est soumise aux conditions d’accès suivantes :

Habiter l’une des communes du TCO : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu

Être non-imposable sur les revenus : hors crédit/réduction d’impôt, revenus annuels de moins de 12 067€ pour une personne.

Seuls deux animaux femelles seront stérilisés par foyer et par an.

Procéder obligatoirement à l’identification de son animal. Cet acte est à la charge du propriétaire.



Pièces à fournir au vétérinaire :

Pièce d’identité du propriétaire et justificatif d’adresse de moins de 3 mois (facture électricité, eau, etc.)

Justificatif de non-imposition sur le revenu N-1 (avis mentionnant « Vous êtes non imposable » ou « Vous êtes exonéré »).

Certificat d’identification de l’animal ( plus d’informations sur www.i-cad.fr ).



Les associations de protection animale du TCO peuvent aussi en bénéficier

Tout comme les foyers non-imposables du Territoire de la Côte Ouest, les associations de protection animale domiciliées sur le territoire sont également éligibles à la stérilisation gratuite dans la limite de 10 animaux femelles par an par association.



Elles doivent fournir les justificatifs suivants au vétérinaire de leur choix (cf. la liste des vétérinaires fournie aux usagers), pour s’assurer qu’il s’agit bien d’une association de protection animale et de la traçabilité des animaux :