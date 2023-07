Stérilisation des chiens et chats : Prolongation du dispositif d’aide du TCO

Luttons contre la prolifération animale !

1 chatte stérilisée : 600 naissances évitées sur 3 ans

1 chienne stérilisée : 400 naissances évitées sur 3 ans

Faites votre demande de stérilisation animale en ligne !

Conditions obligatoires pour bénéficier de la stérilisation animale gratuite :

Résider dans l’une des communes du TCO : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu.

Justifier d’un revenu fiscal de référence compris entre 18 000 € et 22 500 € pour une personne célibataire, et entre 36 000 € et 45 000 € pour un couple marié ou pacsé.

Seuls 2 animaux (femelles et/ou mâles) par foyer et par an seront stérilisés

Les montants forfaitaires pris en charge par le TCO pour une personne célibataire ou un couple éligible sont les suivants :

150 € pour une chienne.

100 € pour un chien.

80 € pour une chatte.

40 € pour un chat.

Pièces à fournir au TCO :

Pièce d’identité du propriétaire

Justificatif d’adresse de moins de 6 mois (facture d’électricité, d’eau, etc.) ou attestation d’hébergement

Justificatif de revenu N-1.

Certificat d’identification de l’animal (si celui-ci est déjà identifié).

Vous pouvez également effectuer votre demande :

En vous rapprochant des conseillers numériques de votre commune.

Sur rendez-vous en appelant le numéro vert du TCO : 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion, du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h).

Tout comme les foyers éligibles du Territoire de la Côte Ouest, les associations de protection animale peuvent également bénéficier de ce dispositif de stérilisation gratuite dans les limites suivantes :

30 animaux tous confondus (mâles et/ou femelles) par an et par association domiciliée sur le territoire.

20 animaux tous confondus (mâles et/ou femelles) par an et par association domiciliée HORS territoire, justifiant d’une activité sur le territoire du TCO.

Les associations doivent envoyer les justificatifs suivants par e-mail à l’adresse courrier@tco.re , afin de garantir qu’il s’agit bien d’une association de protection animale et d’assurer la traçabilité des animaux :

Récépissé de déclaration en Préfecture de l’association.

Statuts de l’association.

Registre des entrées/sorties mentionnant le lieu de capture de l’animal (impérativement sur le Territoire de la Côte Ouest) et l’adresse de placement de l’animal (famille d’accueil, adoptante, refuge, etc.).

Certificat d’identification de l’animal (si celui-ci est déjà identifié).

► À noter que l’identification de l’animal, obligatoire, reste à la charge de l’association. Pour plus d’informations sur l’identification des animaux de compagnie, veuillez consulter le site.

Pour aider les foyers éligibles en fonction du revenu fiscal de référence, le TCO mène des opérations de stérilisation depuis plusieurs années.La saviez-vous ?Complétez le formulaire en ligne, joignez et envoyez les documents demandés, et vous recevrez une réponse dans un délai maximum de 15 jours. De plus, grâce à votre numéro d’inscription, vous pourrez suivre l’avancement de votre dossier.Faire ma demande en ligne sur www.tco.re Il est obligatoire de procéder à l’identification de votre animal, dont les frais s’élèvent à 40 € TTC et restent à la charge du propriétaire.Le montant pris en charge est déduit directement de la facture qui vous sera transmise par le cabinet vétérinaire partenaire, dont le tarif d’intervention est libre (cf. la liste des vétérinaires ).L’usager devra s’acquitter du reste à charge pratiqué par le cabinet vétérinaires.Les demandes sont traitées par ordre chronologique, jusqu’à atteinte du quota fixé (les quotas sont sous réserve de la campagne en cours). Les associations de protection animale peuvent également bénéficier de ce dispositif.