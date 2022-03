A la Une .. Stérilisation des animaux de compagnie : le point sur les campagnes

L’errance animale est un fléau qui touche La Réunion depuis plusieurs années. La meilleure arme pour éviter cette problématique reste la stérilisation des animaux de compagnie. Les intercommunalités de l’île organisent des campagnes de stérilisation. Par GD - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 10:45





Pour de nombreuses familles, le coût de l’opération est un frein. C’est pourquoi les intercommunalités de l’île proposent de prendre en charge la stérilisation des animaux. Pour faciliter les formalités, la page Facebook Pattes en cavale 974 a partagé la carte de ces campagnes, que nous vous relayons.



CINOR et TCO toujours en cours

CIVIS et CIREST ont commencé

CASUD traite les dossiers 2021 / 2022 débutera vers le mois de Mars



CASUD : stérilisation pour 2 animaux / identification non prise en charge. (Demande auprès de la CASUD ou sur le site CASUD)



TCO : stérilisation pour 2 animaux (femelle ou mâle) / identification non prise en charge (40€ obligatoire)



CIVIS : stérilisation pour 2 animaux / identification non prise en charge (40€ obligatoire)



CINOR : stérilisation + identification uniquement femelles / 1ère à 100% - 2ème à 50%



CIREST : stérilisation prise en charge pour 2 animaux + identification





Faire la demande auprès de votre vétérinaire (sauf CASUD) et munissez-vous :

. Carte d'identité

. Dernier avis d'imposition

. Facture domicile de - de 3 ou 6 mois (selon intercommunalité/vétérinaire)



Si l'animal est déjà identifié, emmener sa carte ICAD



RAPPEL :

. Être non imposable

