La grande Une Stérilisation animale : Fermer le robinet des naissances pour stopper les mises à mort

Ce mardi 22 février, c'est la journée mondiale de la stérilisation des animaux. À La Réunion, où l'errance est un véritable fléau, l'enjeu est considérable, la stérilisation d'une chienne permettant d'éviter près de 400 naissances. Par Marine Abat - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 05:52





Des problématiques multiples



Outre la problématique évidente du bien-être animal, l'errance animale a de multiples conséquences. Déjà, elle a un coût élevé pour la collectivité. "Chaque année, 2,7 millions d’euros sont dépensés pour le fonctionnement des fourrières et le ramassage des cadavres d’animaux", indique la préfecture dans son



Autre problématique : la sécurité. Les animaux errants représentent de véritables dangers pour les usagers de la route. Il y a aussi les risques de morsures sur la population. Enfin, d'un point de vue sanitaire, l’errance animale est un facteur de diffusion de maladies animales ou de parasites. Sans compter "la peur et l'agacement liés aux nuisances, qui vont générer de la violence envers les animaux", note Laurie Carlotti, de l'association Pa d'Ac, qui, outre ses actions judiciaires, accompagne les foyers en se basant sur le lien qui unit l'animal à son propriétaire.



Stériliser pour stopper les naissances



Stériliser consiste à ôter chez l’animal la faculté de se reproduire. C’est une opération chirurgicale effectuée par un vétérinaire qui peut concerner aussi bien les femelles que les mâles (il s'agit généralement dans ce dernier cas de castration). Alors qu’une chienne peut faire deux portées par an, de 4 à 12 chiots à chaque portée, le nombre de naissances est exponentiel. Prenez deux chiens, vous en aurez rapidement des milliers. "1 chienne stérilisée = 400 naissances évitées sur 3 ans" (estimation incluant les descendants), informe d'ailleurs la campagne de communication "Out Zanimo, Okup a li" réalisée dans le cadre du plan de lutte contre l’errance animale entre l’Etat, les intercommunalités et le groupement vétérinaire GEVEC (devenu Vétérinaire pour tous). Une chatte stérilisée permettrait quant à elle d'éviter 600 naissances sur 3 ans.



La stérilisation apparaît donc comme le moyen de fermer le robinet des naissances. "Elle est efficace parce qu'elle est définitive. C'est le seul moyen de limiter les naissances sans impacter la santé de l'animal", note Laurie Carlotti (Pa d'Ac)."Bien au contraire même, puisque les femelles qui font portée sur portée ont tendance a développer des tumeurs mammaires."



Des campagnes jugées insuffisantes



Face à l'ampleur du phénomène de l'errance animale, les intercommunalités, aidées par l'Etat, organisent des campagnes de stérilisation. Mais "l’argent dévolu aux campagnes de stérilisation est nettement insuffisant", commente Ghislaine, ex-secrétaire du CRAPA (de 2013 à 2017) et administratrice de la



Nous avons sollicité les cinq intercommunalités pour connaître leur politique de stérilisation. Seules la CINOR et la CIREST ont répondu à nos questions : pour les deux, une campagne est en cours, réservée aux foyers non imposables et limitée à 2 femelles par an et par foyer. À titre d'exemple, en 2021, la campagne de la CINOR a permis la stérilisation de 1917 femelles (chiennes et chattes). Celle de la CIREST a permis la stérilisation de 1358 animaux avec 177.321,23 euros de budget.



Pour Ghislaine,"il faudrait tripler, si ce n'est plus, le budget", mais aussi "harmoniser les conditions sur toute l'île" et améliorer la communication. "Le Sud est lamentable, ne donne aucune information. Les interlocuteurs au téléphone eux-mêmes ne savent rien. Les gens qui y ont déposé leur dossier attendent une éternité quand ils ne se voient pas reportés à l'année suivante", regrette-t-elle. "Difficile d'attendre de la responsabilité des gens quand on ne l'est pas soi-même".



Le rôle des maires



Interdite en métropole, la méthode "capturer, stériliser, relâcher" est permise dans les départements et territoires d’Outre-mer par l’article R. 271-10 du décret n°2016-781 recodifiant les dispositions relatives à l’Outre-mer du Code Rural et de la Pêche Maritime.



Une méthode pour laquelle milite Anne Chevillot,



Si elle apparaît comme une solution particulièrement intéressante pour les chats en termes de niche écologique, il n'y a pas de consensus pour son utilisation chez les chiens, note Hélène Rondeau. Une évaluation comportementale devrait en effet être réalisée afin de déterminer si l'animal peut être relâché dans la commune sans risque pour la population. Mais encore faut-il que les maires acceptent de jouer le jeu, ces derniers ayant une responsabilité dans la gestion de l’errance animale sur leur commune.



Des freins administratifs



Un autre frein vient selon elle du fait que l’identification est payante pour certaines intercommunalités. Si l’argument avancé est de responsabiliser les propriétaires, "ce n'est pas une bonne chose car elle retient certains d' y aller", estime Ghislaine, qui dénonce en outre les pratiques douteuses de certains vétérinaires."Il y a aussi un abus de certains vétos qui réclament en supplément de l'opération les antibiotiques, anti-douleur et anti-inflammatoires, ce qui est déjà contestable mais souvent ils en majorent les prix", indique-t-elle, invitant les bénéficiaires à se renseigner en amont.



Pour Hélène Rondeau, présidente de Vétérinaire pour tous, si ces campagnes ont le mérite d'exister, "le budget alloué n'est pas suffisant tant que l'on n'a pas résolu le problème. Nous, au niveau de la profession, nous sommes pour la stérilisation massive". La vétérinaire confie une certaine lassitude de la profession face à des barrières : "Beaucoup de bonnes actions pourraient se faire s'il n'y avait pas ces rouages administratifs. C'est décourageant". Quant à la stérilisation obligatoire (au même titre que l'identification, qui l'est déjà), elle estime que "cela pourrait être un axe de réflexion très important".



Les euthanasies réalisées à La Réunion représentent 20% des euthanasies nationales



En l’absence de stérilisations suffisantes et vu l’ampleur du phénomène de l’errance, l’euthanasie est monnaie courante à La Réunion : 1 euthanasie sur 5 pratiquée en France est réalisée sur notre île. Un chiffre édifiant. Chaque année, les fourrières de l'île de La Réunion prennent ainsi en charge en moyenne 11.500 chiens et chats errants, selon les données délivrées par les services de la préfecture dans son "guide des maires". Environ 85 % de ces animaux sont euthanasiés, soit près de 7.250 chiens et 2.250 chats par an.



Largement utilisée, donc, aux quatre coins de l'île, l’euthanasie n'en demeure pas moins un acte lourd de sens dont les agents en première ligne peuvent témoigner. "Avant qu'on commence à aller chercher les animaux, il y a un silence. Ça devient mécanique. C’est un peu comme si on se mettait en off pour pouvoir supporter",



"On en a marre de faire ce boulot de bourreau"



TCO : https://www.tco.re/competences-et-projets/



CIREST : http://www.cirest.fr/sterilisation-et-identification



CINOR : Prendre un rendez-vous au centre de stérilisation de la SPA : 0692 67 02 37



Besoin d'aide pour vos démarches : https://www.facebook.com/Campagnes-de-stérilisation Pour en savoir plus sur les campagnes de stérilisation en cours :