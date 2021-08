A la Une . Stephen Boyer champion olympique de volleyball

* Suite à des révélations d'un dopage organisé par l’Etat russe pour les Jeux de Sotchi, l’Agence mondiale antidopage a infligé des sanctions envers la Russie pour une durée de deux ans, du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2022. Elle a autorisé néanmoins les athlètes russes à concourir de manière neutre sous un titre sans référence au nom « Russie » Le volleyball français est champion olympique pour la première fois ! Les coéquipiers d’Earvin Ngapeth repartent du Japon avec la plus belle médaille.L’équipe de France a parfaitement lancé l’opposition en menant par deux sets à zéro mais s’est fait rejoindre par les joueurs du Comité olympique russe*. Au cours d'un finish serré, les adversaires des Bleus ont entamé le tie-break sur la même dynamique de leurs deux sets remportés précédemment.Mais c’est finalement par un 15-12 que les tricolores ont réussi à conclure ce match (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12). Le sacre des Bleus s’est joué en deux temps, avec une fausse joie d'une minute. Alors qu'ils célébraient leur titre, les Français ont vu le coach du Comité olympique russe demander un challenge sur l'action décisive pour une supposée faute au filet de la part des Bleus. Mais le visionnage vidéo du corps arbitral a permis de confirmer le point (15-12).L’équipe de France balaye une nouvelle fois le Comité olympique russe qu’elle avait déjà battu en match de poule (3-1) mais ouvre surtout son compteur dans les JO.La France participait à ses cinquièmes Jeux Olympiques mais son meilleur résultat était jusqu’alors sa huitième place en 1988. La France prive son adversaire d’un nouveau titre. La Russie comptabilise quatre médailles d’or obtenues en 1964, 1968, 1980 et 2012.Du haut de son mètre 96, Stephen Boyer offre à La Réunion une nouvelle médaille d’or en sport collectif après celle de Melvyn Richardson un peu plus tôt ce samedi. Le joueur du club Qatari Al-Arabi SC Doha ajoute une ligne à son palmarès international après la Ligue Mondiale 2017. Stephen Boyer est entré en jeu au cours du troisième et quatrième set sans toutefois marquer un point. Son coéquipier et star de l’équipe, Earvin Ngapeth, a de nouveau fait parler son talent. Sans surprise, il est le meilleur joueur de la finale en inscrivant 26 points. Le meilleur russe a marqué 21 points.Les joueurs tricolores offrent à leur sélectionneur Laurent Tillie la plus belle des sorties. Il s'agissait pour lui du dernier match à la tête de l'équipe de France de volleyball.* Suite à des révélations d'un dopage organisé par l’Etat russe pour les Jeux de Sotchi, l’Agence mondiale antidopage a infligé des sanctions envers la Russie pour une durée de deux ans, du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2022. Elle a autorisé néanmoins les athlètes russes à concourir de manière neutre sous un titre sans référence au nom « Russie »