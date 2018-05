Culture Stéphanie Thazar lance une cagnotte pour percer en métropole La chanteuse lance un appel à ses fans pour lancer sa carrière en métropole.





Pour le moment, elle annonce un duo avec un artiste très connu, sans pour autant révéler son nom. Seule information, elle devra produire deux titres avec les producteurs de "Un homme debout" de Claudio Capéo.



Le professionnel parisien, garant du succès du projet, tient à ce que Stéphanie Thazar travaille avec une équipe qui a déjà prouvé qu'elle savait métisser la pop pour en faire un titre original, apprécié et qui saura entrer sur les radios nationales. Stéphanie Thazar travaillera donc avec les producteurs de musique d’Anguun "Être une femme".



L'objectif est de créer une musique sur-mesure pour l'artiste réunionnaise en respectant son authenticité.



À la clé également, le tournage d’un clip et des rencontres avec labels et maisons de disque, "pour lui assurer une carrière au-delà des deux titres".



"Voilà, ce pour quoi j'ai tellement travaillé et fait des sacrifices est sur le point de se concrétiser. J'ai besoin de vous pour porter haut et fort les couleurs de La Réunion dans toute la France", conclut la chanteuse.



