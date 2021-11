A la Une ..

Stéphanie Thazar : "Tu m'en veux", son clip intimiste tourné chez elle

Depuis son prix Sacem du Meilleur espoir reçu en 2010 pour son 1er album, Stéphanie Thazar est comme sa première chanson, un "Rénioné Caméléon". Tantôt chanteuse, tantôt compositrice pour elle et pour d’autres artistes, elle est aujourd’hui autrice de contes pour enfants. En septembre dernier, l'artiste signe un contrat chez Couleurs Music Publishing, sa nouvelle maison d'édition. Attachée à ses racines réunionnaises même si elle vit et travaille en métropole, elle nous accueille au gré d’une pause nature et sauvage à Bassin Bœuf à Sainte-Suzanne, sa ville natale. C’est avec émotion et plein de sensibilité qu’elle nous parle de son nouveau titre fond d’kèr « Tu m’en veux » dont le clip est sorti récemment. Un clip intimiste, tourné chez elle à Paris, sur sa péniche.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 11:53