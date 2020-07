A la Une .. Stéphane, bloqué sur l'île à cause de son cancer, va être rapatrié sanitaire fin juillet

Par S.M - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020





En effet, l'état de Stéphane oblige à ce qu'il voyage allongé et accompagné d'un soignant, ce qui porte le coût du voyage à au moins 25 000 euros. Une somme impossible à réunir pour sa famille, qui craignait de ne revoir Stéphane, son état étant très inquiétant. C'est sa soeur Cassandra qui s'est battue pour que l'assurance maladie accepte de prendre en charge le rapatriement, avec l'aide d'une assistante sociale. Le voyage retour est prévu le 28 juillet prochain, Stéphane devrait pouvoir poursuivre son traitement auprès des siens, en Haute-Saône. Alors en rémission, il était venu sur l'île en décembre, pour dire adieu à sa tante mourante, mais une rechute de son cancer de la moelle osseuse hématopoïétique a obligé Stéphane à demeurer à La Réunion . Ce n'est pas à cause de la crise sanitaire, mais pour des raisons administratives que Stéphane est bloqué sur l'île. Il n'avait pas prévenu sa caisse d'assurance maladie de son voyage, et celle-ci refusait de prendre en charge son rapatriement sanitaire.En effet, l'état de Stéphane oblige à ce qu'il voyage allongé et accompagné d'un soignant, ce qui porte le coût du voyage à au moins 25 000 euros. Une somme impossible à réunir pour sa famille, qui craignait de ne revoir Stéphane, son état étant très inquiétant. C'est sa soeur Cassandra qui s'est battue pour que l'assurance maladie accepte de prendre en charge le rapatriement, avec l'aide d'une assistante sociale. Le voyage retour est prévu le 28 juillet prochain, Stéphane devrait pouvoir poursuivre son traitement auprès des siens, en Haute-Saône.