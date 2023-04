A la Une . Stéphane Sery et Cédric Boyer champions de La Réunion de trail handisport

Stéphane Sery et Cédric Boyer ont réussi l'exploit de remporter le Championnat de La Réunion de course de montagne handisport sur le trail de la Verticale de la fenêtre. Par GD - Publié le Lundi 17 Avril 2023 à 15:32

Hier, dimanche 16 avril, s'est tenu à Saint-Louis le trail de la Verticale de la fenêtre, une compétition qui s'est révélée être un vrai défi pour les participants avec pas moins de 14 km pour un dénivelé positif de 1400m.



Malgré les difficultés techniques rencontrées sur le parcours, Stéphane Sery, athlète non voyant, et son guide Cédric Boyer, ont su se distinguer en devenant les nouveaux champions de La Réunion de course de montagne handisport.



Une première pour ce trail mais surtout une grande première pour un athlète non voyant. Une performance exceptionnelle qui a suscité l'admiration et l'émerveillement du public présent pour l'occasion.



Cette prouesse sportive n'aurait pas été possible sans le soutien et l'implication de la municipalité de Saint-Louis, des bénévoles, ainsi que de la Dominicaine Athlétisme, qui ont œuvré pour que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions.



Cette victoire marque également un moment important pour la communauté des sportifs handisports, qui voit ainsi l'un de ses membres briller dans une discipline aussi exigeante que la course de montagne.