La grande Une Stéphane Sam-Caw-Frève remporte le rallye de Saint-Joseph

SCF renoue enfin avec la victoire après un parcours du combattant de plusieurs années après son grave accident en 2018. Le pilote de la Ford Fiesta semble avoir retrouvé son aisance au volant et pourrait venir régulièrement titiller Thierry Law-Long qu’il vient de priver de titre de champion ce soir. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 21:16





SCF est enfin sorti de sa longue traversée du désert pour le plus grand plaisir des fans du sport automobile à La Réunion. Le double champion de La Réunion et



Mais la persévérance de Stéphane Sam-Caw-Frève a fini par payer. Le pilote de la Ford Fiesta MK1 a finalement trouvé les bons réglages lors de la Ronde de l'Est où il a inscrit plusieurs scratchs dans le courant du rallye. SCF a d'ailleurs pu compter sur l'aide d'un autre rallyman qui lui a prêté les pièces nécessaires pour le rallye de Saint-Joseph.

Deux jours de bras de fer



Stéphane Sam-Caw-Frève a dès le départ montré ses intentions avec un temps scratch sur la première spéciale. Thierry Law-Long lui a répondu lors du deuxième passage mais n’a pu reprendre que 48 centièmes sur ses 2 secondes de retard.



SCF était en tête de la caravane ce samedi pour le début de la seconde étape. Mais le pilote de la Ford est parti à la faute dès la première spéciale du jour et a laissé Thierry Law-Long repasser en tête au classement. Les deux ont ensuite échangé les scratchs avant que la Polo R creuse l’écart durant la presque course de côte de Grand Coude.



Mais Stéphane Sam-Caw-Frève a repris l’avantage après la pause déjeuner. “Je suis à l’attaque”, a-t-il lancé à nos confrères de Motor’s. Thierry Law-Long était en expérimentation mais aussi incité à gérer pour marquer des gros points et s’assurer de continuer à prendre de l’avance sur ses concurrents au championnat.



Ce rallye augure un renouveau sur les podiums réunionnais. SCF semble être maintenant en capacité de s'immiscer dans le duel Law-Long/Dorseuil , qui domine le championnat depuis quelques années.

Thierry Law-Long attend pour entrer dans l’histoire



Le “Chinois volant” s’est vu priver de titre ce week-end et devra attendre l’ultime rallye de la saison pour être sacré champion. Mais l’équipage de la Volkswagen Polo R n’aura pas à se démener grâce à une avance très confortable sur l’ensemble de ses concurrents au classement général.



Le “Chinois volant” s’est vu priver de titre ce week-end et devra attendre l’ultime rallye de la saison pour être sacré champion. Mais l’équipage de la Volkswagen Polo R n’aura pas à se démener grâce à une avance très confortable sur l’ensemble de ses concurrents au classement général. Thierry Law-Long et Mohamed Balbolia devraient devenir quintuple champion des rallyes de La Réunion au terme du rallye des 1000 kilomètres. Ils entreraient dans l’histoire et dépasseraient les grands noms du sport automobile, Olivier Payet et Malik Unia.

Ailleurs sur le rallye de Saint-Joseph







Le pilote qui fait une belle opération, c’est Giani Barret. Discret derrière les deux monstres sacrés, il décroche encore une troisième place sur le rallye et se maintient à la même position au championnat.



Loïc Grondin , auteur de sa meilleure saison jusqu'à présent, est parti à la faute dès la première spéciale nocturne. Il glisse malheureusement hors du podium du classement général.Le pilote qui fait une belle opération, c'est Giani Barret. Discret derrière les deux monstres sacrés, il décroche encore une troisième place sur le rallye et se maintient à la même position au championnat.Olivier Bardeur, autre représentant de la jeune garde, termine quatrième. Le seul pilote à avoir remporté un rallye cette année - hors Thierry Law-Long et Damien Dorseuil - a encore une fois prouvé qu'il savait être très régulier en restant au contact des leaders.



