Stéphane Randrianarivelo nommé conseiller de ministre

Un an après avoir intégré le staff de la rue Oudinot, le Réunionnais Stéphane Randrianarivelo est nommé, par décret ministériel, conseiller du ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 15:53

Stéphane Randrianarivelo intègre officiellement le cabinet du ministre des Outre-Mer qui compte 15 membres, soit 11 conseillers (économie, agriculture,...) en plus des chef, directeur et directeur adjoint de cabinet. A 36 ans, il est nommé conseiller vie associative et visibilité des outre-mer.



Une reconnaissance du travail accompli depuis un an que le Possessionnais occupe le poste de chargé de mission communication au sein du ministère. Il s'agissait d'un poste en tant que contractuel.



Directeur de la campagne victorieuse de Vanessa Miranville en 2014 puis directeur de cabinet jusqu'à fin 2016, il s’était lancé en politique de ses propres ailes lors des élections municipales de mars et juin 2020 face à son ancienne mentor.



En juillet 2020, celui qui était référent des Jeunes Avec Macron à l’île de La Réunion était nommé à l’échelle supérieure en tant que coordinateur Outre-Mer des JAM.