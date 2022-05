Communiqué Stéphane Bijoux salue la convergence des Institutions européennes pour construire un partenariat entre l’Europe et les Outre-mer

Le député européen Stéphane Bijoux salue la convergence des Institutions européennes pour construire un partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et les Outre-mer
Publié le Mercredi 4 Mai 2022

Le communiqué :



Au moment où la Commission européenne publie sa nouvelle stratégie pour les Régions Ultrapériphériques, le Député européen Stéphane BIJOUX souligne la convergence des Institutions européennes pour construire un partenariat Gagnant/Gagnant entre l’Europe et les Outre-mer.



Stéphane BIJOUX réaffirme l’exigence qu’il porte avec les élus locaux : « L’Europe doit renforcer son engagement pour le respect des spécificités de nos territoires. Pour relever nos défis sociaux, économiques et écologiques, nous devons construire ensemble des solutions réellement adaptées à la réalité et aux besoins de nos régions. »



Message entendu puisque dans sa nouvelle stratégie, la Commission intègre la proposition du Député réunionnais d’instaurer un véritable « réflexe RUP » pour une prise en compte systématique des spécificités ultramarines.



Stéphane BIJOUX insiste sur « l’urgence de la bataille pour l’emploi et les indispensables transitions de nos modes de vie qui doivent faire émerger de nouvelles opportunités pour nos régions et ouvrir de nouvelles perspectives pour nos jeunes ».



La Commission annonce justement le lancement d’une nouvelle initiative en faveur des jeunes des RUP dans le cadre de l’Année européenne de la jeunesse. Elle propose aussi des appels à projets pour encourager l’innovation et faire des Outre-mer des territoires de solutions notamment dans la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique, l’économie bleue, le numérique et la coopération régionale.



En cohérence avec son rapport pour une nouvelle Stratégie européenne sur les RUP, Stéphane BIJOUX note que cette nouvelle stratégie européenne reconnait l’importance de l’agriculture, de la pêche et de la production locale dans les Outre-mer. Le Député européen en profite pour redire : « Il y a une nécessité réelle de pouvoir mettre en œuvre le renouvellement des flottes de pêche dans les RUP et d’atteindre l’autonomie alimentaire via un renforcement du POSEI ».



Enfin, Stéphane BIJOUX tient à saluer l’engagement personnel de la Commissaire européenne Elisa FERREIRA pour sa volonté de placer l’humain au cœur de l’action publique européenne avec une exigence partagée d’optimiser l’utilisation des fonds européens au service des citoyens dans tous les territoires d’Outre-mer.



Dans quelques jours, le Député européen se rendra en Martinique pour une conférence de haut-niveau sur les RUP. Aux côtés des Présidents des RUP, de la Commission européenne et des Ministres français, espagnol et portugais, il continuera le travail collectif pour une Europe plus solidaire, plus innovante et encore plus engagée pour les Outre-mer.