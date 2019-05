Politique Stéphane Bijoux : "Je travaillerai pour une Europe forte" Le nouveau député européen réagit sur les réseaux sociaux, et remercie ceux qui ont permis l'entrée d'un nouveau député d'Outre-mer à Bruxelles et à Strasbourg :

Elu au Parlement européen, je veux d’abord sincèrement remercier les électrices et les électeurs, les militantes et les militants, toutes les élues et tous les élus qui ont permis l’entrée d’un nouveau député d’Outre-mer à Bruxelles et à Strasbourg.



Comme je m’y suis engagé : je travaillerai pour une Europe forte, au service des Outre-mer et de La Réunion.



A la lecture des résultats du scrutin : personne ne peut ignorer que la montée des extrêmes et du Rassemblement National est une alerte. Je combattrai toujours les idées extrémistes mais j’entends le message très fort des électeurs. Au moment où je commence mon parcours politique, j’y accorde beaucoup d’importance.



Face aux attentes exprimées, j’ai entendu la nécessité d’une nouvelle méthode et l’urgence de continuer à travailler ensemble pour transformer la colère et les peurs en solutions.



Face aux défis qui sont devant nous, je veux redire que l’Europe est une chance.

Le groupe dans lequel je siègerai au Parlement européen sera un groupe fort. Je réaffirme notre engagement pour que la transition écologique permette de créer de nouveaux emplois et de nouveaux métiers.

La « trajectoire 5.0 » lancée par le gouvernement montre bien qu’il existe un champ des possibles et l’Europe que nous voulons doit pouvoir réconcilier l’écologie et l’économie.



Je crois enfin à la nécessité de continuer à rassembler toutes les forces de progrès pour construire La Réunion et les Outre-mer de demain sur un socle commun de solidarité, de valorisation des talents et de respect mutuel.



Stéphane Bijoux

