Stéphane Bern en visite à Maison Rouge

La Présidente de Région, Huguette Bello et la conseillère régionale déléguée à la valorisation du patrimoine touristique et culturel, Anne Chane-Kaye Bone Tatel, ont reçu Stéphane Bern au Domaine de Maison Rouge, à Saint-Louis, ce mercredi 25 janvier. L’animateur de télévision est aussi l’ambassadeur du Loto du Patrimoine qui a permis, notamment, de mettre en sécurité et de protéger la Maison Rouge, déclarée monument en péril.