Politique Stéphane Albora appelle à un troisième "Non à Macron"

Stéphane Albora est le candidat de "La Réunion Plus Verte" sur la 4e circonscription pour les prochaines législatives. Il s'exprime suite a Par NP - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 01:32

3ème Tour des présidentielles : pour un Troisième NON A MACRON

Ce soir Emmanuel Macron a été réélu Président de la République.

Je tiens à rappeler que dès le premier tour de ces élections présidentielles, les réunionnais n’ont pas placé le candidat président en tête des suffrages traduisant ainsi le rejet de sa politique. Un premier NON A MACRON Au second tour, ce rejet a été une nouvelle fois confirmé à La Réunion. Un deuxième NON A MACRON

Nous le peuple, nous n’avons pas oublié les conséquences de sa politique de ces cinq dernières années (crise des gilets jaunes, destruction de notre système de soins avec les hôpitaux mis à nu, mensonge sur l’action écologique…). Une politique également menée en faveur des riches et très riches creusant l’écart avec l’autre partie de la population qui s’est appauvrie.

Un tel bilan, nous n’en voulons plus dans 5 ans !

Alors dès ce soir, dès l’annonce de ce résultat, nous engageons le combat pour le troisième tour de cette élection présidentielle : pour un Troisième NON A MACRON.

J’invite donc l’ensemble des électeurs qui ne se reconnaissent pas dans le dénouement de la réélection d’Emmanuel Macron à lui faire barrage en élisant des députés à l’Assemblée Nationale qui constitueront une force majoritaire d’opposition au nouveau Président.

Alors que les masques sont tombés au soir du premier tour avec de nombreux élus locaux qui ont rejoint la macronie, Je dis : aucune voix de celles et ceux qui ont rejeté la politique d’Emmanuel Macron, ne devra être accordée à un député macroniste ou macron compatible.

Je dis : aucun bulletin de vote de celles et ceux qui ont été dupés par la politique « en missouk » des Républicains…En Marche, ne doit être accordé à un candidat qui a appelé à voter ou à soutenir Emmanuel Macron au premier comme au second tour de ces élections présidentielles. A Saint Pierre, Petite Ile et Saint Joseph, c’est l’union des réunionnaises et des réunionnais qui devra triompher contre Macron au mois de juin prochain lors des élections législatives.

La force d’un peuple uni et solidaire est l’arme la plus puissante face à n’importe quelle machine électoraliste. Ensemble, il nous est encore possible de tracer un avenir en commun.

Stéphane ALBORA Candidat Elections Législatives 4ème Circonscription La Réunion Plus Verte