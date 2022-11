A la Une . Stellantis Motorsport Rally Cup : Réhane Gany joue le titre

Le pilote réunionnais Réhane Gany reste leader de la Stellantis Motorsport Rally Cup et sera donc le premier à s’élancer sur les routes du Rallye du Var du 24 au 27 Novembre prochains. Par NP - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 17:30

Au terme des 5 courses 2022 disputées jusqu’à présent, le Champion Junior SMRC 2021 peut tirer un premier bilan de cette saison qui le voit en mesure de disputer le titre suprême. "Cette saison m’a permis de franchir une nouvelle étape dans mon approche des épreuves." , expliquait Réhane.



"J’ai en charge de mener aux meilleures performances la Peugeot 208oficiellePeugeot Sport suivie par le lycée technique Saint Vallier. Pour la première fois, j’ai pu rouler sur des routes que je ne découvrais pas toutes. Il en sera de même au Var que j’ai disputé l’an passé."



Avec un programme mêlant épreuves sur saphalte et courses sur terre, le jeune pilote a pu consolider tous ses apprentissages de l’an passé. "Avec Franck (Le Floch NDLR) qui a disputé les quatre premières courses avec moi, on a pu consolider notre routine de préparation. Aujourd’hui, les équipages travaillent systématiquement sur vidéo en amont de l’épreuve. Les rôles respectifs du pilote et du copilote sont clairement distribués et chacun assume sa part de travail. Il y a énormément de boulot en préparation..."



Auteur de courses solides où il était avant tout question de se battre aux avant postes et marquer de gros points quand la victoire n’était pas possible, Réhane est d’ors et déjà dans un tout autre état d’esprit en vue de l’épilogue de la saison.



" Du fait notamment de crevaisons et quelques petites erreurs, je reste en tête de la série mais en retirant le plus mauvais résultat de chacun comme le réglement le prévoit, je suis au contact direct de mon concurrent principal avec un tout petit point de dif érence avant leVar."



Avec désormais deux seuls pilotes restant en lice pour le titre Master, le Rallye du Var sera un quitte ou double!

"Nous sommes donc en Finale, et l’approche est donc totalement différente. Certes je n’ai roulé qu’une seule fois sur cette épreuve mais la saison se jouera sur une seule course. Il va falloir tout donner, ne pas se mettre la pression et il faudra terminer devant Léo (Rossel NDLR). Franck étant indisponible, ce sera Florian Barral* qui me copilotera pour ce rallye. J’ai déjà eu l’occasion de rouler avec lui à l’occasion du Rallye Monts et Coteaux en vue du Var et tout s’est parfaitement déroulé. Franchement on est en pleine confiance et prêts pour le combat!"



Florian Barral est un navigateur de 28 ans possédant une très grande expérience(plusde130départs en copilote), a évolué aux côtés de pilotes de renom en Championnat de France, en Championnat d’Europe ou encore aux Etats Unis (Bryan Bouffier, Emmanuel Guigou, Florent Todeschini...)