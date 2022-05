Stellantis Motorsport Rally Cup : Nazim Bangui toujours sur le podium

Malgré leur abandon au Rallye Castine-Terre d’Occitanie, deuxième manche de la Stellantis Motorsport Rally Cup, le tandem Nazim Bangui-Valentin Augé conserve toutes ses chances d’atteindre son objectif de saison. Le duo concourt dans la catégorie U25. "C’est vrai qu’on a grillé un joker sur cette épreuve", concède le Dionysien.



"Néanmoins, dans le cadre de la SMRC, lors du décompte final, le plus mauvais résultat est retranché. À nous de faire en sorte que cet abandon soit le premier et le dernier !". Comme le précise Nazim, il y a du positif à retirer de cette épreuve terre. Le rythme était bon et le retour d’expérience lors du débrief avec son team PH Sport et son coach Stéphane Lefebvre a permis de pointer les zones à travailler particulièrement.



"Globalement le rythme était bon", explique le pilote. "Il nous faut travailler la constance de façon à tenir le bon tempo tout au long de la course et trouver la confiance sur cette surface. La Peugeot 208 Rally4 a une tenue de cap exceptionnelle et je dois m’accoutumer aux mouvements de caisse. Pour le reste, vu le rythme de la Cup, la moindre erreur se paie cash. Du fait de notre touchette, il a fallu la remplacer. C’est la première fois que ça m’arrive mais clairement, ça va de paire avec les formules de promotion", sourit-il.



Afin de passer rapidement à autre chose et ranger cet incident de course au rayon des souvenirs, le pilote a passé la semaine dans les ateliers de PH Sport et a travaillé avec l’équipe au démontage de la caisse désormais inutilisable pour remonter une voiture. "Franchement, c’était vraiment positif, ça m’a permis de me concentrer sur une tâche précise et ne pas ressasser cet abandon. Par ailleurs, travailler avec l’équipe, mettre la main à la pâte permet de nous souder. En sports mécaniques, on est ensemble quand tout va bien, mais on doit aussi être ensemble dans les moments difficiles !"



Nazim, son copilote et son équipe sont donc désormais tournés vers la prochaine échéance qui aura lieu sur asphalte à l’occasion d’une épreuve estampillée Championnat de France : le Rallye des Vosges - Grand Est du 10 au 12 Juin.