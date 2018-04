Communiqué Ste-Suzanne: réouverture des écoles lundi





Il salue la mobilisation du personnel communal qui a permis la réalisation des travaux de remise en état des équipements de façon à permettre l’accueil des enfants dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité.



Ces interventions se poursuivront tout le week-end et les jours suivants jusqu’à complet rétablissement de la situation.



D’ores et déjà, ce sont plus de 170 familles sinistrées qui ont été recensées et qui ont pu bénéficier d’une intervention du Centre Communal d’Actions Sociales à travers une aide matérielle d’urgence ou une aide au nettoyage suite aux inondations.



Le Maire tient à souligner l’esprit de solidarité et d’entraide des agents municipaux, tous services confondus, qui ont répondu à l’appel qui leur a été lancé en vue de venir en aide aux familles les plus touchées.



Enfin, il est rappelé que certains sites et chemins font l’objet d’une restriction d’accès en raison des dommages consécutifs à la tempête:

le site du Bocage "Lucet Langenier"



le sentier littoral dans sa portion comprise entre le tunnel et l’intersection rue Belle Eau



le sentier Dandin au Centre Ville



la route des Hauts

