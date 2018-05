Faits-divers Ste-Suzanne: condamné à 20 mois de prison pour avoir poignardé son oncle ​Ivres morts l'un comme l'autre, le neveu a porté plusieurs coups de couteau à son oncle. A seulement 19 ans, le jeune homme est condamné à 20 mois de prison, dont 10 avec sursis.

L'alcool: le maître-mot de cette affaire. La magistrate déclare notamment avec stigmatisation "une famille où l'on achète du vin, du rhum et des bières dès qu'il y a un peu d'argent".



L'oncle et le neveu vivent tous deux chez la grand-mère. Comme de nombreuses fois, le ton monte entre les deux hommes. Un témoin proche a confié que "Joseph buvait sans arrêt depuis une semaine, sans dormir et en mettant la musique à fond, il se baladait avec un couteau à la ceinture".



"Le motif de la dispute n'est pas très clair, vu l'état d'imprégnation alcoolique particulièrement élevé des deux hommes. 2,36 g d'alcool dans le sang pour Brandon", révèle le JIR. "À 19 ans, cela montre que son corps est déjà habitué", souligne le parquet.



Mais ils en viennent aux mains et Brandon saisit le couteau à la ceinture de son oncle, ainsi qu'un second dans la cuisine. Joseph, très éméché, trébuche et Brandon saute sur l'occasion sans savoir réellement où il frappe et plante ses lames. Il le blesse malgré tout à l'avant-bras gauche et lui sectionne le tendon de la main droite. Ce qui vaudra 21 jours d'interruption de travail à Joseph.



"Quand les gendarmes, alertés par la grand-mère, arrêtent Brandon, ce dernier affirme qu'il voulait tuer son oncle. Puis change de version après avoir dégrisé. 'Si je ne le frappais pas, c'est moi qui gagnais le coup', a-t-il confié à la barre".



Après les 30 mois demandés par le Parquet, le tribunal condamne finalement le neveu à "20 mois de prison, dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, comprenant l'obligation de suivre une formation et des soins."





